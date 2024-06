Travis Scott es arrestado en Miami Beach por allanamiento de morada e intoxicación pública

La policía de Miami Beach confirmó el arresto, pero no proporcionó otros detalles de momento. Scott, de 33 años, pagó una fianza de 650 dólares, lo que significa que será liberado más tarde el jueves, según muestran los registros de la cárcel del condado de Miami-Dade.

Sus publicistas, Jamie Sward y Alexandra Baker, no respondieron de momento a correos electrónicos en busca de comentarios, y los registros de la cárcel no mencionan a un abogado para Scott. Su agente, David Stromberg, no respondió a un mensaje enviado a su cuenta de LinkedIn.