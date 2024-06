“The Outsiders” es el mejor musical y “Stereophonic” la mejor obra de teatro en los Tony

Daniel Radcliffe recibe el premio al mejor actor de reparto en un musical por "Merrily We Roll Along" en la 77a entrega de los Premios Tony el domingo 16 de junio de 2024 en Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP) Invision

Vivienne Jolie-Pitt, de izquierda a derecha, Justin Levine, Angelina Jolie, y miembros de la compañía de "The Outsiders" en la 77a entrega de los Premios Tony el domingo 16 de junio de 2024, en Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP) Invision

“Stereophonic”, la obra sobre una banda similar a Fleetwood Mac que graba un álbum durante un año turbulento y que les cambió la vida, ganó el premio a la mejor obra nueva y tuvo la mayor cantidad de premios totales de la noche con cinco. Fue escrita por David Adjmi, con canciones del exmiembro de Arcade Fire, Will Butler.

“¡Oh, no! Mi agente me dio un betabloqueante (medicamento que reduce la presión arterial), pero no está funcionando”, dijo Adjmi. Agregó que la obra tardó 11 años en manifestarse.