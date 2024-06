Tennessee entrega la investigación sobre la venta fallida de Graceland a las autoridades federales

No estaba claro qué autoridades federales investigarían. Wilhite no respondió a las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos solicitando la declaración enviados el martes.

Un aviso público para una venta por ejecución hipotecaria de la propiedad de 5 hectáreas (13 acres) publicado en mayo señalaba que Promenade Trust, que controla el museo de Graceland, debe 3,8 millones de dólares por no pagar un préstamo de 2018. Keough, una actriz, heredó el fideicomiso y la propiedad de la casa después de la muerte de su madre, Lisa Marie Presley, el año pasado.

Naussany Investments and Private Lending dijo que Lisa Marie Presley había utilizado Graceland como garantía para el préstamo, según el aviso de venta de ejecución hipotecaria. La demanda de Keough alega que Naussany presentó documentos fraudulentos sobre el préstamo en septiembre de 2023 y que Lisa Maria Presley nunca pidió dinero prestado a Naussany.

Los documentos judiciales incluían direcciones de empresas en Jacksonville, Florida, y Hollister, Missouri. Ambos eran direcciones de oficinas postales, y una referencia de Kimberling City, Missouri, era para un apartado de correos. La empresa tampoco figura en las bases de datos estatales de corporaciones registradas en Missouri o Florida.

Kimberly Philbrick, la notaria cuyo nombre figura en los documentos de Naussany, indicó que nunca conoció a Lisa Marie Presley ni certificó ningún documento para ella, según la demanda de los herederos. Jenkins, el juez, dijo que la declaración jurada de la notaria pone en duda “la autenticidad de la firma”.

Una búsqueda en los registros en línea de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera no mostró ningún registro para la empresa. Ningún representante de Naussany compareció ante el tribunal, aunque la compañía presentó una moción infructuosa negando las acusaciones de la demanda y oponiéndose a la solicitud de la sucesión de una orden judicial.

Un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press después de que el juez detuvo la venta dijo que Naussany no procedería porque un documento clave en el caso y el préstamo fueron registrados y obtenidos en un estado diferente, lo que significa que “la acción legal tendría que ser presentada en varios estados”. La declaración, enviada desde una dirección de correo electrónico que figura en los documentos judiciales, no especificó el otro estado.

Un correo electrónico enviado el 25 de mayo a la AP desde la misma dirección decía en español que el intento de venta de la ejecución hipotecaria fue realizado por una red de estafadores nigerianos que ataca a personas mayores y muertas en Estados Unidos y utiliza Internet para robar dinero.

La demanda de Keough sigue activa. No se han fijado audiencias futuras.

Graceland abrió sus puertas como museo y atracción turística en 1982 y atrae a cientos de miles de visitantes cada año. Un gran complejo de entretenimiento con temática de Presley al otro lado de la calle del museo es propiedad de Elvis Presley Enterprises.

FUENTE: Associated Press