Taylor Swift ha recuperado el control de su música, compra sus primeros 6 álbumes

"No puedo agradecerles lo suficiente por ayudarme a reunirme con este arte al que he dedicado mi vida, pero que nunca he poseído hasta ahora", Swift se dirigió a los fans en la publicación. "Las mejores cosas que han sido mías... finalmente lo son de verdad".

La serie fue iniciada por la compra y venta de sus primeros álbumes por parte del gerente musical Scooter Braun y representa el esfuerzo de Swift por controlar sus propias canciones y cómo se utilizan. Los lanzamientos anteriores de "Taylor's Version" (Versión de Taylor) han sido más que simples regrabaciones convencionales, llegando con nueva música "desde la bóveda", huevos de Pascua y elementos visuales que profundizan la comprensión de su obra.

Entre las regrabaciones, ha lanzado nueva música, incluyendo el álbum "The Tortured Poets Department" del año pasado, anunciado durante los Grammys de 2024 y lanzado durante su gira récord.

Hasta ahora, Swift ha vuelto a grabar cuatro álbumes, comenzando con "Fearless (Taylor's Version)" y "Red (Taylor's Version)" en 2021 . Los cuatro han sido éxitos comerciales y culturales masivos, cada uno debutando en el número 1 en el Billboard 200.

La última regrabación de Swift, "1989 (Taylor's Version)", fue lanzada en octubre de 2023, apenas cuatro meses después del lanzamiento de "Speak Now (Taylor's Version)". Ese mismo año, Swift reclamó el récord de la mujer con más álbumes número 1 en la historia.

Los fans han teorizado que "Reputation (Taylor's Version)" sería el siguiente: El 19 de mayo, "Look What You Made Me Do (Taylor's Version)" se emitió casi en su totalidad durante la escena de apertura de un episodio de la sexta temporada de "The Handmaid's Tale". Antes de eso, la canción fue adelantada en la serie limitada de Prime Video "Wilderness" en 2023 y en "The Dynasty: New England Patriots" de Apple TV+ en 2024. También en 2023, contribuyó con "Delicate (Taylor's Version)" a "The Summer I Turned Pretty" de Prime Video.

Pero según la nota compartida el viernes, Swift dice que no ha "regrabado ni un cuarto de ello".

Sin embargo, dijo que ha vuelto a grabar por completo su álbum debut homónimo "y realmente me encanta cómo suena ahora".

Swift escribe que tanto su álbum homónimo como "Reputation (Taylor's Version)" "todavía pueden tener sus momentos para resurgir cuando sea el momento adecuado".

Los representantes de Swift y HYBE no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press