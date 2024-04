Tarifas de visa para músicos internacionales de gira en Estados Unidos se disparan 250%

Las bandas y los grupos de ensamble pagan por intérprete. Una banda de rock estándar de cuatro miembros pasó de pagar 1.840 dólares a alrededor de 6.460 dólares. Y si no puede esperar unos meses para la aprobación, se debe agregar 2.805 dólares por solicitud para un procesamiento acelerado.

Si la solicitud no es aceptada, ese dinero no es reembolsado, además de las pérdidas de una gira cancelada y la pérdida de “oportunidades significativas que podrían cambiar su carrera”, dice Jen Jacobsen, directora ejecutiva de The Artist Rights Alliance.