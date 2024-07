SZA muestra sus habilidades gimnásticas con Simone Biles

Esta fotografía combinada muestra a la gimnasta Simone Biles en las Pruebas Olímpicas de Gimnasia de Estados Unidos el 30 de junio de 2024 en Minneapolis, izquierda, y a SZA en los Premios iHeartRadio Music el 1 de abril de 2024 en Los Ángeles. (Foto AP) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.