Suecia abandona la investigación sobre la expulsión de Joost Klein en Eurovisión

ARCHIVO - Joost Klein de Holanda interpreta la canción "Europapa" durante el ensayo general de la segunda semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en Malmo, Suecia, el 8 de mayo de 2024. Suecia abandonó el lunes su investigación sobre un altercado entre bastidores que involucró al concursante holandés en el Festival de la Canción de Eurovisión que fue dramáticamente expulsado de la competencia horas antes de la final en mayo. (Foto AP/Martin Meissner, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.