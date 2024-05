Studio Ghibli recibe Palma de Oro honorífica en Cannes

La ocasión no estuvo marcada por ninguna nueva película de Ghibli, sino por cuatro cortos anteriores que no se habían mostrado previamente fuera de Japón. “Mei to koneko basu” (“Mei and the Kitten Bus”), una breve continuación de “Tonari no Totoro” (“Mi vecino Totoro”) de Miyazaki de 1989, que expande el Autobús Gato de ese clásico a toda una flota de medios de transporte para gatos, sobre todo el Mini Bus Gatito.

Los cortos, todos los cuales fueron hechos para el Museo Studio Ghibli en las afueras de Tokio, incluyeron “Pan-dane to tamago-hime” (“Mr. Dough and the Egg Princess”), un postre de temática culinaria para la película de Miyazaki de 2001 “Sen to Chihiro no kamikakushi” (“El viaje de Chihiro”). Los otros dos, “House Hunting” y “Kemushi no Boro” (“Boro the Caterpillar”), son miniaventuras musicales para criaturas del bosque.