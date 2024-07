Sólo cuatro años es la regla para tener éxito en el amor en el filme “Firma aquí”

Fran, que es treintañera y tiene una madre muy hábil con este sistema amoroso, siente que no encaja y al estar en Pausa, el lugar a donde van las personas que recién terminan sus contratos para refrescarse e iniciar su nuevo proceso, conoce a un grupo de rebeldes que está tratando de romper las reglas.

Así, en una noche deja que otros contesten su cuestionario por ella. Cuando llega el día de sus entrevistas, los candidatos que le presentan no la convencen, hasta que se topa con Roque: son compatibles y deciden iniciar su contrato en el filme “Firma aquí”, actualmente disponible en Prime Video tras una exitosa temporada en cines en México.

“Creo que desde muy pequeño que me taladradron… Lo que te decían es que el amor tiene que durar toda la vida y la misión máxima en la vida de uno es llegar al altar y de ahí serás feliz para siempre y punto”, dijo el director Enrique Vázquez del filme disponible en Prime Video tras una exitosa temporada en cines mexicanos.

En la realidad, Vázquez notaba que el hasta que la muerte los separe no se aplicaba y las relaciones no necesariamente seguían felices.

“¿Qué tal que invertimos la ecuación? ¿Qué tal que esto que consideramos hoy como un fracaso, que es el divorcio, qué tal que lo convertimos en algo obligatorio? ¿Qué tal que creamos una sociedad alrededor de esto, que es al fin de cuentas una elección tan arbitraria como la que tenemos?”, agregó sobre lo que se preguntó cuando creó la trama de su filme de ciencia ficción y comedia romántica, dos géneros que pocas veces se mezclan en la cinematografía mexicana.

El filme de Vázquez también es atípico en el sentido de que su futuro se siente cercano, posible y congruente con el presente, sin ir a extremos apocalípticos. El director dijo que para ésta, que es su ópera prima, quería “el gozo de disfrutar México”.

“Gente bailando y gente viajando en el metro de la Ciudad de México y tacos en la calle y gente tomando tequila”, dijo. “No había visto México en el futuro, con arquitectura hecha por nuestros arquitectos y música hecha por nuestros músicos, y eso es algo que agradezco mucho de la oportunidad de contar esta historia”.

Fran es interpretada por la actriz Regina Blandón, quien se sintió identificada con las dudas que vive su personaje sobre el amor tras ella misma divorciarse, a diferencia de otras amigas que tiene casadas y con hijos.

“Yo creo que sí hay muchas Frans, Franos y Franes que están diciendo ‘¿por qué tengo que seguir esto que me dijeron?’”, señaló. “Sí es importante cuestionarnos por qué amamos, cómo amamos y por qué juzgamos ciertas formas de amar porque no se parecen a las nuestras”.

Blandón dijo que el elenco hizo muchas preguntas a Vázquez y a sus coguionistas María Torres y Soledad Violeta sobre este futuro en el que los perros pug están extintos, pero no existen autos voladores. Filmaron en la Ciudad de México en 2022, mientras se jugaba la Copa Mundial de fútbol en Qatar, que veían en sus recesos.

Fran tiene toda la resistencia para enamorarse de Roque, pero él es demasiado fácil de querer: es optimista, amable, tiene un perro y realmente está interesado en ella. Roque viene de una familia con mamá, papá y “mamá mamá” y “papá papá”, pues sus padres tienen parejas del mismo sexo y conviven juntos en armonía cuando se llegan a reunir por él.

“Creo que Roque es un tipo que está construido por ese sistema de cómo amar y cómo ser fiel a estos cuatro años y ha sido un campeón y siempre ha recibido excelentes calificaciones. Entonces, cuando se encuentra con Fran, es cuando viene el quiebre y es cuando Roque comprende que hay diferentes modos de amar y que hay muchas maneras de amar”, dijo el actor Leonardo Ortizgris, que lo interpreta.

Pero Fran y Roque no están solos en la cama. Los acompaña Saskia, un sistema de bocina inteligente que la gran mayoría de la población usa, que dicta su día a día, desde qué tienen que comer, qué actividades deben hacer e incluso tener sexo basado en la información que posee de cada usuario.

“Se mete mucho en la vida de estos personajes, pero es lo que hacen nuestras Alexas, Siris y etcétera... Como que nos resuelven problemas y nos hacen más inútiles y tenemos menos herramientas para comunicarnos o hacer cosas”, dijo Blandón.

La Pausa y la dinámica para seleccionar el contrato se realizan en una especie de hotel donde hay cabinas para videollamadas que terminan con el baile ritual de celebración.

“Es imposible decir que te has enamorado de alguien si no has bailado con ese alguien, al menos en mi caso”, dijo Vázquez sobre esta parte del protocolo.

FUENTE: Associated Press