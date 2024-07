Shelley Duvall, estrella de "The Shining", fallece a los 75 años de edad

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Shelley Duvall el 27 de octubre de 1983, en Los Ángeles. (AP Foto/Doug Pizac, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

“Me ofrece... buenos papeles”, dijo Duvall a The New York Times en 1977. “Ninguno ha sido igual a otro. Tiene una gran confianza en mí, y me tiene confianza y respeto, y no me pone ninguna restricción ni me intimida, y lo quiero. Recuerdo el primer consejo que me dio: ‘No te tomes en serio’”.