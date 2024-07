Serena Williams, Nicole Kidman y otras celebridades ven a Biles ganar oro olímpico

El actor Tom Cruise, izquierda, se toma fotos con fans mientras asiste a la ronda de clasificación de gimnasia artística femenina en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el domingo 28 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Morry Gash) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Serena Williams en las gradas antes de la ronda final de equipos femeninos de gimnasia artística en la Arena Bercy en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el martes 30 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El esposo de Simone Biles, Jonathon Owens, junto a su madre y su padre, Ron y Nellie Biles, celebran durante la final de equipos femeninos de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de verano de 2024, el martes 30 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Morry Gash) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El actor Tom Cruise, izquierda, interactúa con los fans mientras asiste a la ronda de clasificación de gimnasia artística femenina en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el domingo 28 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jessica Chastain, centro con un suéter con la bandera de Estados Unidos, asiste a la ronda de clasificación de gimnasia artística femenina en la Arena Bercy de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el domingo 28 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Simone Biles, de Estados Unidos, compite en las barras asimétricas durante la ronda final de equipos femeninos de gimnasia artística en la Arena Bercy en los Juegos Olímpicos de verano de 2024, el martes 30 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Simone Biles, de Estados Unidos, compite en el potro durante la ronda final de equipos femeninos de gimnasia artística en la Arena Bercy en los Juegos Olímpicos de verano de 2024, el martes 30 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El esposo de Simone Biles, Jonathon Owens, apoya a la gimnasta estadounidense junto a su madre y su padre, Ron y Nellie Biles, durante la final de equipos femeninos de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de verano de 2024, el martes 30 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Morry Gash) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El esposo de Simone Biles, Jonathon Owens, junto a su madre y su padre, Ron y Nellie Biles, esperan el comienzo de la final de equipos femeninos de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de verano de 2024, el martes 30 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Morry Gash) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Simone Biles y Suni Lee, izquierda, de Estados Unidos, se preparan para actuar en las barras asimétricas durante la ronda final del equipo femenino de gimnasia artística en la Arena Bercy de los Juegos Olímpicos de verano de 2024, el martes 30 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jessica Chastain, centro, asiste a la ronda de clasificación de gimnasia artística femenina en la Arena Bercy de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el domingo 28 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Francisco Seco) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved