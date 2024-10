Señorita Dayana admite que le mintió a sus seguidores: "Nunca hubo boda,Fue una estrategia de marketing"

Aunque la estrategia funcionó y generó mucha atención, Señorita Dayana pidió disculpas a aquellos que se sintieron engañados. Reconoció que en Cuba todavía están aprendiendo sobre el marketing digital y las redes sociales, y reflexionó sobre el poder de estas plataformas.

"No me gusta engañar a la gente, fue una mentira piadosa, pero esta experiencia me enseñó lo poderosa que puede ser la viralidad", confesó.

El videoclip de "Bonita", que ya está disponible en YouTube, incluye escenas de la falsa boda entre Dayana y Mario. La trama muestra a la novia descubriendo una infidelidad antes de llegar al altar, lo que la lleva a elegir quererse a sí misma y priorizar su bienestar. "Me celebro, me elijo, me acepto y me quiero con todos mis defectos", canta Señorita Dayana en su tema.

Entre los invitados a este videoclip destacan figuras como Eduardo Antonio, Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine, quienes también formaron parte de la producción.