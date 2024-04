Salman Rushdie aborda apuñalamiento e impulso vital en “Knife”

ARCHIVO - En esta imagen proporcionada por Random House, la portada de "Knife: Meditations After an Attempt Murder" de Salman Rushdie. El libro, sobre el atentado contra su vida que lo dejó ciego del ojo derecho, se publicó el 16 de abril de 2024. Es el primer libro de Rushdie desde el apuñalamiento de 2022 por el que estuvo en peligro su vida, es explícito en la violencia que sufrió Rushdie y heroico por la voluntad de vivir que conserva. (Random House vía AP, archivo)

ARCHIVO - Una imagen tomada de video muestra a Hadi Matar, de Fairview, Nueva Jersey, a la izquierda, siendo escoltado fuera de un escenario mientras otras personas atienden al escritor Salman Rushdie, en el centro a la derecha, en la Institución Chautauqua, en Chautauqua, Nueva York, el 12 de agosto de 2022. “Knife”, el primer libro de Rushdie desde el apuñalamiento de 2022 por el que estuvo en peligro su vida es explícito en la violencia que sufrió Rushdie y heroico por la voluntad de vivir que conserva. (Foto AP/archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved