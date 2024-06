Reseña: Más caos de Minion en “Despicable Me 4”

En esta imagen proporcionada por Illumination & Universal Pictures una escena de "Despicable Me 4". (Illumination & Universal Pictures vía AP) © Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Illumination & Universal Pictures, Gru, con la voz de Steve Carell, en una escena de "Despicable Me 4". (Illumination & Universal Pictures vía AP) © Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Illumination & Universal Pictures, Gru, con la voz de Steve Carell, y Gru Jr. en una escena de "Despicable Me 4". (Illumination & Universal Pictures vía AP) © Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Illumination & Universal Pictures, Maxime, con la voz de Will Ferrell, izquierda, y Gru, con la voz de Steve Carell, en una escena de "Despicable Me 4". (Illumination & Universal Pictures via AP) © Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Illumination & Universal Pictures Gru, con la voz de Steve Carell, izquierda, y Lucy, con la voz de Kristen Wiig, cargando a Gru Jr. en una escena de "Despicable Me 4". (Illumination & Universal Pictures via AP) © Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.