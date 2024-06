¿Quién tendrá la canción del verano de 2024? Ofrecemos algunas predicciones

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Entran como un gusanillo por el oído y se alojan profundamente en el cerebro, empujando más allá de las preferencias musicales y recordando a los oyentes: un éxito es un éxito. Sin embargo, con tanta variedad, cada vez es más difícil coronar una sola canción del verano. The Associated Press ofrece predicciones para 2024 en todas las categorías y ganadoras de años e incluso décadas pasadas como referencia.

Canción country crossover del verano: “I Had Some Help”, Post Malone con Morgan Wallen

Antes de su lanzamiento, parecía probable una dupla de Post Malone con Morgan Wallen resultaría en un No. 1. “I Had Some Help” introdujo la incursión de Post Malone en el country y, con la ayuda del nombre más importante de la música country contemporánea, fue un éxito instantáneo. No se puede negar ese gancho honkytonk, el vibrato con autotune de Malone o el estribillo para cantar.

Campeona anterior: “You’re Still the One”, Shania Twain (1998)

Canción del verano: “Not Like Us”, Kendrick Lamar

Drake y Kendrick Lamar reavivaron su enemistad a principios de este año, lanzando una tiradera tras otra. Ninguna tuvo tanto éxito como la feroz “Not Like Us” de Lamar, que se convirtió en el cuarto número 1 de Lamar en el Hot 100 de Billboard. El mensaje, todo el fuego de la Costa Oeste en un himno de “nosotros contra ellos”, realmente funciona.

Campeona anterior: “Obsessed”, Mariah Carey (2009)

Éxito viral del verano: “A Bar Song (Tipsy)”, Shaboozey

En un mundo ideal, todas las emisoras de country pondrían “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey a cada hora. Hasta que eso suceda su viralidad en las redes sociales tendrá que ser suficiente. Con su inspirada interpolación de “Tipsy” de J-Kwon, la canción tiene todos los ingredientes de un clásico moderno, con una narrativa fácil de reunir que sigue a un protagonista trabajador que alivia sus problemas en un taburete de bar.

Campeona anterior: “Trap Queen”, Fetty Wap (2015)

Canción del verano para los enamorados: “Lunch”, Billie Eilish

“Lunch”, del nuevo álbum de Billie Eilish, “Hit Me Hard and Soft”, es una oda PG-13 al enamoramiento entre personas del mismo sexo. La intérprete única en una generación ha recorrido un largo camino desde el humor macabro, los ritmos descentrados y la fiebre adolescente que la convirtieron en una estrella. En cambio, “Lunch” es un himno delicioso y sáfico.

Campeona anterior: “Nineteen”, Tegan y Sara (2007)

Canción del verano para clubs: “Get It Sexyy”, Sexyy Red

Está en el título. Sexyy Red, con su flujo distintivo y sus versos citables, que no son exactamente apropiados para el trabajo, ha tomado el control. “Get It Sexyy” es un tema musical para su dominio y un mantra seguro para todos los que planean ir a la pista de baile.

Campeona anterior: “Lose Control”, Missy Elliott con Ciara y Fat Man Scoop (2005)

Canción para solteros en busca del amor en el verano: “Bellakeo”, Peso Pluma con Anitta

Mezcla uno de los nombres más importantes de la música regional mexicana, Peso Pluma, trae a una de las mayores estrellas del pop funk brasileño, Anitta, y tendrás un reggaetón sudoroso. “Bellakeo” es una canción tanto para el club como para la tienda de la esquina, rebosante de coqueteo.

Campeón anterior: “Where the Party At”, Jagged Edge y Nelly (2001)

Canción del verano del artista favorito de tu artista favorito: “Good Luck, Babe!”, Chappell Roan

Chappell Roan ha tenido durante mucho tiempo una habilidad especial para la franqueza en su composición teatral y descarada, enfatizada por sus voces. Pero sólo recientemente ha comenzado a recibir atención general por sus himnos de amor queer a todo pulmón y gran corazón. “Good Luck, Babe!”, es un beso de despedida y medio, perfecto para gritar mientras conduces por una calle vacía en el Medio Oeste natal de Roan o te preparas con tus amigas para ir a un club drag.

Campena anterior: “Signed, Sealed, Delivered I’m Yours”, Stevie Wonder (1970)

Canción del verano para las personas que están considerando seriamente comprar una armónica: “Pink Skies”, Zach Bryan

Cada canción de la lista del verano requiere una verdadera lágrima. En los primeros segundos de “Pink Skies” de Zach Bryan, la guitarra acústica, la armónica y la narrativa áspera te harán sacar los pañuelos. “The kids are in town for a funeral/So pack the car and dry your eyes” (Los niños están en la ciudad para un funeral/Así que empaca el auto y sécate los ojos). Es un experto en escribir una novela en pocas palabras, una canción tan buena que llega a las listas de éxitos sin el apoyo tradicional.

Campeona anterior: “Run-Around”, Blues Traveler (1995)

Canción del verano que comparte título con una película: “Million Dollar Baby”, Tommy Richman

“Million Dollar Baby” se siente como si hubiera salido de la nada, como lo hacen tantos éxitos de TikTok, pero su resistencia continua desde abril es notable. Además, comparte título con una película muy famosa, y eso siempre es divertido.

Campeona anterior: “Breakfast at Tiffany’s”, Deep Blue Something (1995)

Canción del verano que inexplicablemente salió en enero: “Beautiful Things”, Benson Boone

Si “Pink Skies” de Zach Bryan es demasiado cruda para ti, “Beautiful Things” de Benson Boone ofrece una alternativa brillante. No hay ni una pizca de filo en su suave pop rock, pero hay mucho amor.

Campeona anterior: “Boy’s a Liar PT. 2”, PinkPantheress, Ice Spice (2023)

La canción del verano de los Swifties: “Fortnight”, Taylor Swift y Post Malone

Cada verano, los fans de Taylor Swift ungen su propia canción. Esta vez, tiene que ser “Fortnight” de “The Tortured Poets Department”. Agrega “I love you / It’s ruining my life” (Te amo / Está arruinando mi vida), en el panteón de los Swiftismos que serían un increíble mensaje de ausencia en AOL (R.I.P.).

Campeona anterior: “Karma”, Taylor Swift (2023)

Canción del verano que revoluciona el género: “Texas Hold ’Em”, Beyoncé

Beyoncé lanzó “Act ll: Cowboy Carter” con la declaración: “Este no es un álbum de country. Este es un álbum de ‘Beyoncé‘”. Pero ciertamente entretejió el género, reclamando la música country como una mujer negra. La primera probada llegó en forma de “Texas Hold ’Em”, una escucha ideal, ya sea que te dirijas a la playa o al rodeo.

Campeona anterior: “What’s Love Got to Do With It”, Tina Turner (1984)

La canción fuerte para TikTok y micro-hit del verano: “The Spark”, Kabin Crew & Lisdoonvarna Crew

Siempre que hay una canción que es en parte una broma surge un éxito completo. En el caso de “The Spark”, una colaboración irlandesa entre unos niños de notable talento de Cork y Lisdoonvarna, fue escrita para Cruinniú na nÓg, un día destinado a celebrar la creatividad de los niños. Estos chicos han producido un power-club electrónico para todas las edades.

Campeona anterior: “The Margarita Song”, That Chick Angel, Casa Di & Steve Terrell (2023)

Canción del verano para los amantes del pop sueco: “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)”, Ariana Grande

De todas las canciones de “eternal sunshine” de Ariana Grande, “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)” es el ejemplo de europop. Explota en un crescendo de cuerdas, los sonidos electrónicos se mezclan sin esfuerzo con los orgánicos, resaltan líricamente una relación en las salidas. Es una escucha hermosa y devastadora en la tradición de otra reina de los éxitos de tristeza veraniega, Robyn.

Campeona anterior: “Call Your Girlfriend”, Robyn (2010)

Canción del verano para chicas: “360”, Charli XCX

El más reciente álbum de Charli XCX, “Brat”, oscila entre el hedonismo y la ansiedad. “360″ es un clásico caliente de club para chicas que se encuentra directamente en la primera categoría: todo es un espectáculo sexy y producción futurista.

Campeona anterior: “Stars Are Blind”, Paris Hilton (2006)

Lista de las canciones en Spotify https://open.spotify.com/playlist/7smjmpD3oN5sfbrjhpyVWo?si=62f369e0b2d54130&nd=1&dlsi=c6a91b9dbaf942f2

