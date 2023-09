Quién es el nuevo novio de Taylor Swift, su primer deportista después de muchos músicos y actores

Una fuente reveló que “Taylor y Travis han estado saliendo tranquilamente” y que la cantante vio al deportista cuando estaba en la ciudad de Nueva York hace unas semanas. La noticia llega después de que Kelce intentara pasarle a Swift su número de teléfono durante su Eras Tour, pero no tuvo éxito en sus intentos.

Travis Kelce tiene 33 años y es un famoso jugador del equipo Kansas City Chiefs. Según contó en un podcast, mandó hacer una pulsera con los dígitos de su número de teléfono, para regalarle a la estrella del pop antes de su recital en Kansas City, en julio, pero ella no lo recibió.

“Me decepcionó que ella no habla con los invitados antes ni después de sus shows porque tiene que cuidar su voz para las 44 canciones que canta,así que me sentí un poco herido por no poder entregarle la pulsera”, explicó.