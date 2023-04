Compartir en:









Que me salga a matar: Chocolate MC dice que no pagará $9 mil dólares que supuestamente le debe a joyero de Miami

Según publica el portal Periódico Cubano, luego de la polémica con el joyero de El Micha, el cual afirmó que el cantante le debe 9.000 dólares, El Choco no se ha limitado para hablar en público sobre cómo pudiera responder a un supuesto ataque.

La controversia inicia cuando Michael Sierra menciona el tema de la deuda en su tiradera. Como respuesta a su oponente, el cantante de Bajanda aseguró en su canción que Yunior, de la joyería York Jewelry, vendía prendas falsas.

Alejandro Pérez, el youtuber conocido como Cuba Urbano Noticias, entrevistó al joyero y este explicó que El Micha encargó la confección de una prenda y la pagó sin problemas. Después, Chocolate Mc también mostró interés en adquirir una joya similar, pero decidió optar por una de plata enchapada en oro en lugar de una de oro real, ya que los precios de las cadenas de oro eran demasiado altos.

El joyero se sintió agraviado por los comentarios de Chocolate, los cuales considera una falta de respeto y consideración. Él argumenta que siempre ha sido sincero con sus clientes y que incluso prestó joyas al intérprete para sus videoclips.

En una directa, Yunior le dice a El Rey del reparto que lo que hizo no estuvo bien, pues él siempre se ha portado excelente con el músico: “Usted está loco asere, ya yo sé que los 9.000 dólares que me debes lo voy a perder, no te voy a decir más nada… recuerda que no es la ganga que tú vives de fantasía, tú no sabes la verdadera gana real quién es”.

Las palabras del cubano no se quedaron sin respuesta, pues salió Chocolate desde un auto y en referencia al joyero expresó entre risas: “que me salga a matar, que no le voy a dar na’”.

Asimismo, como si no fuera poco, le dijo que tuviera presente que “la Lexus está blindada… y en el maletero tengo una ametralladora, y abajo del asiento, un 45, pero aquí tengo una blow, más menos cuando lo pesas, sobrepasa las trescientos cuarenta libras de escopeta”. No se sabe a ciencia cierta si lo que dice El Choco es real, pues las presuntas armas no aparecen en la directa, pero lo que sí asume el reguetonero es que no va a pagar el dinero que debe.