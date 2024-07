Puntos clave sobre Arthur Crudup, el bluesista que escribió el primer éxito de Elvis

Esta imagen proporcionada por los herederos de Dick Waterman muestra a Arthur Crudup, quien escribió la canción "That's All Right", que Elvis Presley grabó más tarde como su primer sencillo. Crudup recibió escasas regalías por su creación por un contrato discográfico que destinó el dinero a su mánager. Crudup murió en 1974, dejando atrás uno de los relatos más crudos de explotación de los artistas negros en el siglo XX. (Dick Waterman via AP)

Esta imagen proporcionada por los herederos de Dick Waterman muestra a Arthur Crudup actuando en 1970. Crudup escribió la canción "That's All Right", que Elvis Presley grabó más tarde como su primer sencillo. (Dick Waterman vía AP)

Esta imagen proporcionada por los herederos de Dick Waterman muestra a Arthur Crudup, en el centro, con Fred McDowell, a la izquierda, y Robert Pete Williams. Crudup escribió la canción "That's All Right", que Elvis Presley grabó más tarde para su primer sencillo. Crudup recibió escasas regalías por su creación, su mánager se quedó con la mayor parte del dinero por un contrato discográfico. Crudup murió en 1974, dejando atrás uno de los relatos más crudos de explotación de los artistas negros en el siglo XX. (Dick Waterman vía AP)

En esta imagen proporcionada por Jeff Titon, Athur Crudup actúa en Ann Arbor, Michigan, el 3 de agosto de 1969. Crudup escribió la canción "That's All Right", que Elvis Presley grabó más tarde como su primer sencillo. (Jeff Titon via AP)

Prechelle Crudup Shannon, nieta del fallecido músico de blues Arthur Crudup, posa para un retrato el miércoles 26 de junio de 2024 en Washington. Crudup escribió "That's All Right", el primer sencillo de Elvis Presley, y se le atribuye el mérito de ser uno de los primeros creadores del rock 'n' roll. Crudup murió en 1974. (Foto AP/John McDonnell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Tom Parker, izquierda, de Madison, Tennessee, mira a su protegido Elvis Presley, el 7 de enero de 1957. Arthur Crudup escribió la canción que se convirtió en el primer sencillo de Elvis, "That's All Right," pero no recibió casi nada de regalías a cambio. (The Tennessean vía AP, archivo) Copyright 1957 AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.