Premios BET 2024: Usher es homenajeado y Will Smith regresa

El ganador del Grammy se mantuvo de pie mientras un desfile de artistas interpretaba sus éxitos: Childish Gambino comenzó con “U Don’t Have to Call”, acompañado por Keke Palmer, quien tomó la iniciativa en “You Make Me Wanna...” Coco Jones apareció entre el público para una sensual interpretación de “There Goes My Baby”, en la que le dio una serenata a Usher y a su esposa Jenn Goicoechea.

Más temprano en la noche, Will Smith se paró en un círculo de fuego, acompañado por Fridayy y el coro de gospel Sunday Service, para hacer el debut en vivo de su sencillo, “You Can Make It”.

“No sé quién necesita esto en este momento”, dijo Smith. “Pero estoy aquí para decirte que puedes lograrlo”.

A mitad de camino, Kirk Franklin se unió, y luego los dos rapearon juntos. “Nadie tiene un viaje fácil”, dijo Smith, quien está en su regreso después de abofetear a Chris Rock en los Oscar hace dos años. “Hay sabiduría en ese fuego. Baila en tus momentos más oscuros”.

Las próximas elecciones presidenciales fueron un gran tema de conversación a lo largo de la gala. Después de que Childish Gambino le entregara a Killer Mike el premio al álbum del año por “Michael”, el rapero usó su discurso de agradecimiento para hablar sobre su arresto y la votación en los Grammy.

“Técnicamente, se suponía que no debía estar aquí. Me esposaron y me sacaron de este edificio. Pero quiero decirles, miren a Dios. Porque he vuelto, bebé. Estoy de vuelta y estoy ganando”, dijo en su discurso. Killer Mike fue arrestado en los Grammy a principios de este año por un altercado físico que, según dijo, fue causado por un guardia de seguridad “demasiado celoso”; No fue acusado por el incidente.

“Te van a decir que por quién votamos es importante”, continuó su discurso, “y es por quién votamos en el gran escenario. Es importante, pero es más importante que sepas quién es el concejal de tu ciudad, quién es tu fiscal”.

Megan Thee Stallion abrió el espectáculo emergiendo de un huevo, una metáfora para ella, un nuevo renacimiento musical, antes de sumergirse con un enérgico popurrí de sus nuevos sencillos “Hiss” y “Boa”.

“BET, ¿Dónde están mis chicas?”, dijo, saludando a Monét y Jones en la multitud antes de lanzarse a cantar “Where Them Girls At”, suyo título en inglés significa eso, ¿dónde están las chicas?, una canción que ha sido una de las favoritas de los fanáticos desde el lanzamiento el viernes de su tercer álbum de estudio, “Megan”.

Taraji P. Henson fue la anfitriona del espectáculo en el Peacock Theater de Los Ángeles. Su monólogo de apertura fue una actuación. Henson rapeó “It’s about us”, en una parodia libre de “Not Like Us” de Kendrick Lamar, que lanzó en medio de su renovada enemistad con Drake.

“No hay carne de res aquí esta noche”, bromeó, "¿Podemos decir que es a base de plantas?”.

Tyla, la superestrella sudafricana del amapiano de Johannesburgo, un subgénero de música electrónica originado en Sudáfrica, ganó dos honores en el programa, comenzando con el de mejor artista internacional.

Más tarde en la noche, se llevaría a casa el premio al mejor nuevo artista. “Es una locura”, dijo. “Sólo quiero dedicar esto a África”.

Monét, quien a principios de este año ganó el Grammy al mejor nuevo artista, hizo su debut en los BET y puso el listón muy alto para las actuaciones, condensando un set completo en unos pocos minutos con tres cambios de vestuario y un par de canciones, “On My Mama” y “Alright”.

Luego, Sexyy Red subió al escenario, interpretando su suave balada “U My Everything” antes de pasar a otro escenario y un cambio de vestuario: abordar “Get It Sexyy” frente a una pantalla LED que representaba la Casa Blanca y bailarines vestidos como el Servicio Secreto.

El programa dio un giro de tono cuando VanVan y Heiress Harris, dos niñas raperas, interpretaron su himno de empoderamiento “Be You” en un salón de clases. Harris es hija del rapero T.I. y el cantante Tiny Harris.

El premio de mejor artista R&B/pop fue para SZA y la mejor actriz para Regina King, quienes no asistieron; el premio BET HER fue para Monét por “On My Mama”, llevó a su mamá para recibirlo.

El músico country Tanner Adell le trajo “Buckle Bunny” y su nueva canción, “Cowboy Break My Heart”. GloRilla descendió para unirse a sus bailarines para “Yeah Glo!” y “Wanna Be”, la última de las cuales vio una aparición sorpresa de Megan Thee Stallion. Shaboozey mantuvo el country con “A Bar Song (Tipsy)” y se le unió el rapero J-Kwon, quien aparece en la canción, creando una colaboración inesperada y gratificante en todos los géneros.

Lauryn Hill cerró la noche, comenzando con “The Miseducation of Lauryn Hill” y pasando por “Lost Ones”, antes de presentar a su hijo YG Marley para sus temas de reggae “Survival” y “Praise Jah In The Moonlight”. Lo mejor de todo: apareció Wyclef Jean, y el trío, frente a una banda completa, interpretó “Fu-Gee-La” de Fugees. Pras, el tercer miembro de Fugees, estuvo ausente. El rapero, que fue acusado de asociación delictuosa multimillonaria y complot para financiación de campañas políticas, que abarcan dos presidencias, fue condenado en abril.

