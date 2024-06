Post Malone, Doja Cat y Rauw Alejandro encabezarán el Festival Global Citizen

ARCHIVO - Hugh Evans, director ejecutivo de Global Citizen, habla con un periodista durante la conferencia Global Citizen NOW en Nueva York, el 28 de abril de 2023. Post Malone, Rauw Alejandro y Doja Cat encabezarán el Festival Global Citizen en el Central Park de Nueva York el 28 de septiembre de 2024, mientras los organizadores se centran en movilizar a los jóvenes para ayudar a abordar los problemas apremiantes del mundo. (Foto AP/Seth Wenig, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.