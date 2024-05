Phillips, Booth y Rivera Garza entre los ganadores del Pulitzer

En esta combinación de portadas la portada de "No Right to an Honest Living: The Struggles of Boston's Black Workers in the Civil War Era" de Jacqueline Jones, ganadora del Premio Pulitzer de Historia, a la izquierda, "A Day in the Life of Abed Salama" Anatomy of a Jerusalem Tragedy" de Nathan Thrall, ganador del Premio Pulitzer de no ficción general, centro, y "Night Watch" de Jayne Anne Phillips, ganadora del Premio Pulitzer de ficción. (Basic Books/Metropolitan Books/Knopf vía AP)