Pharrell aboga por revivir las competencias artísticas para los Juegos Olímpicos

Charlize Theron a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Steven Spielberg a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Pharrell Williams a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Pharrell Williams a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Queen Latifah a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Baz Luhrmann, izquierda, y Anna Wintour a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Spike Lee a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mick Jagger, izquierda, y Melanie Hamrick a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Zendaya a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Tyla a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Snoop Dogg a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jeremy Allen White a su llegada a la Fundación Louis Vuitton en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el jueves 25 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved