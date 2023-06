Peligra la residencia del príncipe Enrique en Estados Unidos por su pasado como consumidor de drogas

«No era muy divertido, y no me hacía especialmente feliz, como parecía hacer a todos los que me rodeaban; pero me hacía sentir diferente y ese era el objetivo principal», añadió en otro momento. Pero el consumo tenía una razón, como también admitió en las memorias. Era, por aquel entonces, «un chico de diecisiete años profundamente infeliz y dispuesto a probar casi cualquier cosa que alterara el statu quo».