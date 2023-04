Paloma Picasso: "Vivir con este apellido es una herencia pesada pero llena de amor"

Pero no todo era placentero en la vida familiar del reconocido pintor. En 1963, en plena adolescencia, su madre Françoise sacó un libro, Living with Picasso (“Vivir con Picasso”) en la que describe al artista como un “ser tiránico, supersticioso y egoísta”. El libro fue un éxito de ventas en Estados Unidos, pero en Francia un grupo de intelectuales sacó una petición para impedir que se publicara en francés. Finalmente, el texto salió publicado. “Mucha gente que conocía dejó de saludarme. Aprendés lo que es la vida muy, muy joven. Y ya no pude ir a ver a mi padre”, una experiencia “muy dolorosa”, recordó su hija en la entrevista y puntualizó: “No era un libro contra Picasso, ella humanizó a Picasso, era algo positivo porque para mi esa imagen de dios todopoderoso (...) lo convertía en alguien menos interesante”.