Olivia Colman y Jessie Buckley hablan sobre las alegrías del lenguaje soez y la amistad

Olivia Colman, de izquierda a derecha, Jessie Buckley y Anjana Vasan en una función de "Wicked Little Letters" ofrecida por Sony Pictures Classics y The Cinema Society, en el Crosby Street Hotel el miércoles 20 de marzo de 2024, en Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP) 2024 Invision

Jessie Buckley en una función de "Wicked Little Letters" ofrecida por Sony Pictures Classics y The Cinema Society, en el Crosby Street Hotel el miércoles 20 de marzo de 2024, en Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP) 2024 Invision

Olivia Colman en una función de "Wicked Little Letters" ofrecida por Sony Pictures Classics y The Cinema Society, en el Crosby Street Hotel el miércoles 20 de marzo de 2024, en Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP) 2024 Invision

Cada una asistía a una representación de “Letters Live” en Gran Bretaña, donde los actores leían dramáticamente correspondencia histórica y literaria. Buckley leyó una carta de amor de Maud Gonne a WB Yeats. La noche continuó con karaoke hasta las 6 de la mañana. Las canciones incluyeron “Someone Like You” de Adele y “Back to Black” de Amy Winehouse.

“Lo que tal vez resumió la noche”, dice Buckley. ”‘Someone Like You’ es una canción de amor, ¿no? Oh, no, es una canción de ruptura. Nos estábamos enamorando. ‘Back to Black’ trata sobre la adicción”.