Muere el prolífico actor de carácter Bill Cobbs

ARCHIVO - Bill Cobbs en la fiesta de TV Guide Magazine Hot List Party 2012 en el Skybar at the Mondrian Hotel, el 12 de noviembre de 2012, en West Hollywood, California. Cobbs, el actor de carácter que se convirtió en una presencia omnipresente y sabia en la pantalla cuando era un hombre mayor. Murió el martes 25 de junio de 2024 en su casa de Inland Empire, California. Tenía 90 años. (Foto Todd Williamson/Invision/AP Images, File)

Nativo de Cleveland, Cobbs actuó en películas como “The Hudsucker Proxy” (“El gran salto”), “The Bodyguard” (“El guardaespaldas”) y “Night at the Museum” (“Noche en el museo”). Hizo su primera aparición en la pantalla grande en un papel fugaz en “The Taking of Pelham One, Two Three” (“Pelham 1, 2, 3”) de 1974.