Muere el cantautor Sixto Rodriguez del documental “Searching for Sugarman”

ARCHIVO - Sixto Rodriguez se presenta en Carnival City, cerca de Johannesburgo, el 12 de febrero de 2013. Rodriguez, quien fue retratado en el documental galardonado con el Oscar “Searching for Sugarman”, murió, informó el sito web Sugarman.org el martes 8 de agosto de 2023 y confirmó su nieta. Tenía 81 años. (Foto AP, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.