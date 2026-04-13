EEUU inicia bloqueo total contra Irán en Ormuz: restringe barcos y dispara tensión global

El ejército estadounidense inició este 13 de abril un bloqueo total contra los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz , tras el colapso de las negociaciones nucleares en Pakistán.

La operación, ordenada por el presidente Donald Trump, restringe el tránsito marítimo: solo podrán circular buques que no tengan origen ni destino en Irán , según confirmó el Comando Central de EE.UU.

La medida marca un punto crítico en el conflicto. Irán calificó el bloqueo como un acto de “piratería” y advirtió que ningún puerto del Golfo estará a salvo si se mantiene la operación.

Reino Unido confirmó que no participará en el bloqueo

China pidió restablecer la navegación libre

Francia impulsa una misión internacional “pacífica”

Ormuz II

Impacto global inmediato

El mercado reaccionó de forma instantánea:

El petróleo superó los 100 dólares por barril

Subidas de más del 7% en el Brent y 8% en el WTI

El estrecho de Ormuz es una arteria clave por donde circula una parte significativa del petróleo mundial, lo que convierte esta medida en un golpe directo a la economía global.

El trasfondo: la guerra y el nuclear

El conflicto comenzó el 28 de febrero tras ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, seguidos de represalias.

Las negociaciones colapsaron cuando Washington insistió en que Irán debía abandonar su programa nuclear, algo que Teherán rechazó.

Aunque ambas partes no dan por roto el diálogo, el bloqueo marca una nueva fase mucho más peligrosa.