Pareja de Dany Ome se tatúa su rostro y desata polémica viral en redes sociales

Redes sociales — La pareja del reguetonero cubano Dany Ome se volvió viral tras tatuarse el rostro del artista en la espalda, un gesto que generó una fuerte polémica en redes sociales.
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Pareja de Dany Ome se tatúa su rostro y genera críticas en redes; el cantante responde.
Redes sociales — La pareja del reguetonero cubano Dany Ome se volvió viral tras tatuarse el rostro del artista en la espalda, un gesto que generó una fuerte polémica en redes sociales.
El tatuaje, difundido en Instagram por el propio tatuador, muestra el rostro del cantante en gran tamaño junto a su nombre, provocando una avalancha de reacciones en cuestión de horas.
Aunque algunos usuarios aplaudieron el gesto de amor, la mayoría de los comentarios cuestionaron:
La decisión de tatuarse el rostro
La calidad del diseño
El resultado final del retrato
“El problema no es tatuarse a alguien, es que no quedó bien”, fue una de las críticas más repetidas.
En medio de la polémica, el artista respondió públicamente:
Apoyó al tatuador: “Mi tanke, te amo”
Defendió su relación:
“La que se lo tatuó lo sabe… la relación es mía, no tuya”
Sus palabras también generaron debate entre seguidores.
Viralidad total
El caso rápidamente se convirtió en tendencia dentro de la farándula cubana en redes, impulsado por memes, comentarios y comparaciones.
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