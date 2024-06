Momentos clave en los Tony: Jay-Z, Hillary Clinton, avances para las mujeres y una sorpresa

Jeremy Strong recibe el premio a mejor actor en una obra por "An Enemy of the People" en la 77a entrega de los Premios Tony el domingo 16 de junio de 2024, en Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP) Invision

Tes estrellas de la exitosa serie “Succession” de HBO han dado recientemente actuaciones destacadas. El domingo, fue el turno de Jeremy Strong por la gloria de los Tony. El actor, que interpretó al problemático heredero de medios Kendall Roy en la televisión, se llevó a casa su primer Tony como mejor actor en una obra por la reposición de la historia política de Henrik Ibsen de 1882 “An Enemy of the People”. Y a pesar de que Kendall seguramente no habría hecho esto, Strong agradeció a los héroes invisibles y anónimos de Broadway: “los acomodadores y el personal de recepción, que me ven entrar todos los días como si acabara de ser atropellado por un camión”, dijo, “y me ven salir de alguna manera luciendo aún peor”.

Daniel Radcliffe puede haber hecho su nombre, y fama, como Harry Potter en la pantalla, pero ahora es un actor de teatro establecido. El domingo, ganó su primer Tony en cinco espectáculos de Broadway, como mejor actor de reparto en la reposición de “Merrily We Roll Along”, el musical de Stephen Sondheim y George Furth que avanza hacia atrás en el tiempo. “Esta es una de las mejores experiencias de mi vida”, dijo Radcliffe. Hablando de su evidente afinidad sus compañeros de elenco Jonathan Groff y Lindsay Méndez, con quienes interpretó “Old Friends” en la ceremonia, señaló: “Realmente no tengo que actuar en este show, sólo tengo que mirarlos y sentir todo lo que quiero sentir”. Groff lloró entre el público.

Cuando Groff fue nombrado mejor actor en un musical (“Merrily” también ganó el premio a la mejor reposición musical), Radcliffe se dejó llevar por la emoción. Groff, amado en Broadway y previamente nominado por “Spring Awakening” y “Hamilton”, le dijo a la multitud que solía ver los Tony en Lancaster, Pensilvania, cuando era niño. Rindió homenaje a sus padres en la audiencia: “Gracias por dejarme vestirme como Mary Poppins cuando tenía 3 años”, dijo. “Gracias por dejarme representar escenas de ‘I Love Lucy’ en mi décimo cumpleaños. Gracias por permitir siempre que mi bandera ondee sin hacerme sentir raro por ello”.

Al igual que Groff, Moon pensó en su familia cuando ganó el premio a la mejor actriz en un musical por “Hell’s Kitchen”, en una reñida carrera con la veterana Kelli O’Hara. La joven de 21 años, que interpreta un papel vagamente basado en Keys, dedicó su premio “a mis padres... Papá, has estado trabajando toda tu vida. Mamá, llegaste a Estados Unidos a los 17 años y has estado sobreviviendo desde entonces. ‘Hell’s Kitchen’ trata sobre una joven de 17 años en la cúspide de un sueño. No puedo imaginar cuántos sueños postergados, cuántos sacrificios hiciste para darme la vida que tengo hoy. Así que esta noche, todo lo que espero es que puedas celebrar”.

Hillary Clinton pudo haber sido senadora, secretaria de Estado y primera dama de Estados Unidos, pero también es una fanática del teatro, una de las razones por las que fue recibida con una de las ovaciones de pie más cálidas de la noche. Pero ahora aparecía como productora, presentando “Suffs”, el musical histórico de Shaina Taub sobre las sufragistas de principios del siglo XX. “Sé un poco de lo difícil que es lograr un cambio”, dijo Clinton a la multitud con un guiño. Y agregó: “Ahora es un año electoral y necesitamos que nos recuerden lo importante que es votar”. Más temprano en la noche, Taub, la segunda mujer en la historia de Broadway en escribir, componer y protagonizar un musical, ganó tanto por la mejor música original como por el mejor libreto, y emitió una convocatoria similar. “Si te sientes inspirado por la historia de ‘Suffs’, asegúrate de que tú y todos tus conocidos se hayan registrado para votar”, instó.

Danya Taymor, sobrina de Julie Taymor, la primera mujer en ganar un Tony por dirigir un musical, se convirtió en la sexta mujer en ganar el honor, por “The Outsiders”, una adaptación de la clásica novela juvenil. Taymor, quien logra una extraordinaria escena de pelea en la obra que es en parte drama, en parte baile y mucho poder explosivo, también formó parte de un grupo que hizo historia: siete de los 10 nominados a mejor dirección eran mujeres, incluidas cuatro de los cinco nominados a mejor musical. Lanzó un mensaje “a todos los artistas jóvenes que quieren crear”, diciéndoles que “lo que algunos pueden percibir como una debilidad o una desventaja en ustedes podría ser su superpoder. No tengan miedo de confiar en su instinto”.

Más lecciones de vida se ofrecieron con bebidas y platos pequeños en la fiesta posterior. El público salió del teatro Koch y cruzó la Plaza del Lincoln Center, donde se había instalado una brillante bola de discoteca sobre la famosa fuente. En el David Geffen Hall, sede de la Filarmónica de Nueva York, los invitados cenaron risotto con langosta, maíz y espárragos; hongos con panceta, camarones a la parrilla y filete. La mayoría se mezclaba entre sí, y Lewis, que llevaba su Tony, era una atracción. En una entrevista, reflexionó sobre el momento en que había considerado dejar la actuación, hace unos ocho años: “Una de mis amigas me dijo: ‘¿Qué vas a hacer, vas a conducir un autobús? No serás feliz’”. La actriz agregó que había conducido Uber y Lyft por un tiempo. Al final, tuvo su oportunidad. Lewis, quien interpreta a una severa pero influyente maestra de piano y mentora, dice que después de los shows, habla con los fans que a menudo plantean sus propias historias sobre. “Todos hablan de su tía, abuela, prima, profesora de piano, entrenadora vocal, profesora de gimnasia. Y yo siempre les digo: ‘Ve y dales las gracias. Si todavía están con nosotros, agradéceles’”.

