Andreatens

MEYË: la nueva fusión de ANDREATENS y N810 que conecta Miami y Los Ángeles

Groove Society presenta su lanzamiento número 41 con MEYË, un track que une la fuerza expresiva de ANDREATENS, referente de la vibrante escena nocturna de Miami, y N810, productor de Los Ángeles con profundas raíces culturales y sonoras.

Black Modern Vlogger YouTube Banner (67)

Más que una simple producción musical, MEYË es descrita como un diálogo, una ofrenda donde el groove se encuentra con la sutileza, creando una atmósfera donde cada nota es un gesto de presencia.

Dos visiones que se encuentran

  • ANDREATENS, marcada por el pulso de la vida nocturna de Miami, construye sets que son verdaderas ceremonias íntimas. Su enfoque es femenino, audaz y profundamente cultural, transformando la pista de baile en un espacio donde el movimiento se convierte en experiencia física y emocional compartida.

  • N810, originario de Los Ángeles, conecta mundos a través de un sonido influenciado por su herencia iraní y una paleta que fusiona ritmos latinos, medio orientales y afro-house. Su música se percibe como un ritual en constante evolución, donde cada capa sonora surge entre memoria y modernidad.

Una experiencia global

La unión de ambos artistas en MEYË ofrece texturas multidimensionales, emotividad y profundidad, consolidándose como una pieza que va más allá del simple track de club. Es una propuesta que funciona tanto en la intimidad como en los grandes escenarios, invitando al oyente a un viaje sonoro inmersivo.

“Es un secreto compartido con todos en la sala, un encuentro donde cultura, identidad y ritmo se entrelazan”, resalta la presentación oficial de Groove Society.

Disponible en todas las plataformas

MEYË de ANDREATENS & N810 ya está disponible en streaming mundial.

Coordenadas del lanzamiento: 6.4238° N, 66.5897° W

Sumérgete en esta nueva propuesta y deja que el viaje comience dondequiera que estés.

