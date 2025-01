Melania Trump en la inauguración: su atuendo y el sombrero destacado

El presidente electo Donald Trump besa a Melania Trump antes de la 60ª toma de posesión presidencial en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el lunes 20 de enero de 2025. (Saul Loeb/Pool photo via AP)

El presidente electo Donald Trump y Melania Trump son recibidos por el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden a su llegada a la Casa Blanca, el lunes 20 de enero de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La primera dama Melania Trump espera una bendición durante la 60ª toma de posesión presidencial en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el lunes 20 de enero de 2025. (Saul Loeb/Pool foto vía AP)

El presidente Donald Trump besa a la primera dama Melania Trump durante la 60ª toma de posesión presidencial en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el lunes 20 de enero de 2025. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Pool)

La primera dama Melania Trump, izquierda, y el presidente Donald Trump caminan para despedir al expresidente Joe Biden y a la primera dama Jill Biden después de la 60ª toma de posesión presidencial, el lunes 20 de enero de 2025, en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington. (Jack Gruber/Pool Photo via AP) USA TODAY

El presidente Donald Trump, a la izquierda, y la primera dama Melania Trump, segunda desde la izquierda, hablan con el expresidente Joe Biden, segunda desde la derecha, y Jill Biden antes de que los Biden aborden un helicóptero de la Marina para partir hacia la Base Conjunta Andrews después de la 60ª toma de posesión presidencial, el lunes 20 de enero de 2025, en el Capitolio de Estados Unidos en Washington. (Chris Kleponis/Pool Photo via AP) Pool photo ©2025 Consolidated News Photos All Rights Reserved

El presidente Joe Biden, centro izquierda, y la primera dama Jill Biden, izquierda, saludan al presidente electo Donald Trump, centro derecha, y Melania Trump, derecha, al llegar a la Casa Blanca, el lunes 20 de enero de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente Joe Biden, a la derecha, y la primera dama Jill Biden caminan para saludar al presidente electo Donald Trump y Melania Trump al llegar a la Casa Blanca, el lunes 20 de enero de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Barron Trump y la primera dama Melania Trump escuchan mientras el presidente Donald Trump pronuncia un discurso después de prestar juramento durante la 60ª toma de posesión presidencial en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el lunes 20 de enero de 2025. (Saul Loeb/Pool photo via AP)