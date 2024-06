Mario Bautista canta al renacer en la vida en “Fénix”

“Este año me enseñó eso, a soltar, pero a soltar desde el amor”, dijo por videollamada desde Miami. “Dejarse desde esa libertad a mí me parece mágico y eso sólo se logra con el amor como respuesta. Me siento en este resurgir de ideas, de pensamientos, del momento en la vida, literal del presente”.

“No estoy solo porque me tengo a mí y cuando me tengo a mí y cuando me tengo a mí conscientemente y como estoy en esa sinergia conmigo mismo empiezo a crear desde un nivel más rápido”, dijo. “Y esto es Fénix; Fénix tiene canciones que te unen a ti como humano y, ¿a qué me refiero con esto? A amor propio”.