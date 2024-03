Louis Gossett Jr., primer hombre negro en ganar Óscar a mejor actor de reparto, muere a los 87 años

ARCHIVO - Louis Gossett Jr. posa para un retrato el 11 de mayo de 2016 en Nueva York, con el fin de promover el lanzamiento de "Roots: The Complete Original Series" en Blu-ray . (Foto de Amy Sussman/Invision/AP, Archivo)

Su primo Neal L. Gossett le dijo a The Associated Press que el actor murió en Santa Mónica, California. La familia informó en un comunicado que Gossett falleció el viernes por la mañana. No se reveló la causa de su muerte.