americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lili Estefan

Lili Estefan celebra el histórico Top 12 de su hija Lina Luaces en Miss Universo 2025

Lina Luaces logra el Top 12 en Miss Universo 2025 y hace historia para Cuba. Lili Estefan celebra su desempeño, elegancia y dedicación en el certamen.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Lili Stefan

Lina Luaces alcanzó el Top 12 de Miss Universo 2025, marcando un hito para la representación cubana. Su familia y la comunidad celebran su desempeño, disciplina y carisma en el certamen internacional.

Lili Estefan no pudo contener la emoción tras el histórico resultado de su hija, Lina Luaces, quien logró posicionarse entre las 12 finalistas de Miss Universo 2025, celebrado en Bangkok, Tailandia. Su clasificación representa uno de los mayores logros para Cuba en la historia reciente del certamen.

La popular presentadora compartió un mensaje cargado de orgullo en redes sociales, destacando la elegancia, disciplina y resiliencia con las que Lina defendió la banda cubana en el escenario internacional.

Embed - Lili Estefan on Instagram: "Me siento tan orgullosa de ti !!!!!! @linaluaces dejaste el nombre de Cuba muy en alto!!! Nos representaste con amor, elegancia, Disciplina, resiliencia!!!!!! Te amoooooo mi chiquitica bellaaaaaaa"
View this post on Instagram

“¡Me siento tan orgullosa de ti! Dejaste el nombre de Cuba muy en alto. Nos representaste con amor, elegancia, disciplina y resiliencia. Te amo, mi chiquitica bella”, expresó Lili visiblemente emocionada.

A las felicitaciones se sumó su tía, Gloria Estefan, quien elogió el esfuerzo y dedicación de la joven modelo:

“Estamos muy orgullosos de Linita, que puso tanto empeño y nos representó de una forma muy bella. ¡Logró el TOP 12 y eso no es fácil!”

El logro ha sido celebrado por familiares, celebridades, modelos, influencers y por la comunidad cubana alrededor del mundo, quienes han resaltado el porte, carisma y sentido de cubanía de Lina durante el certamen.

Con este resultado, Lina Luaces consolida su ascenso en el mundo de los concursos de belleza, mientras su familia —incluyendo a Gloria y Emilio Estefan— celebra un momento que marca un antes y un después para la presencia cubana en Miss Universo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
frank abel anuncia matrimonio con joven santiaguera y aclara rumores sobre su vida personal

Frank Abel anuncia matrimonio con joven santiaguera y aclara rumores sobre su vida personal

Por Redacción América Noticias Miami
juliette valle y la flaca veronica atraviesan una nueva ruptura: miguelin confirma en vivo la separacion por tercera vez

Juliette Valle y La Flaca Verónica atraviesan una nueva ruptura: Miguelín confirma en vivo la separación por tercera vez

Por Redacción América Noticias Miami
muere bailarina cubana en ataque armado contra un bar en puebla, mexico

Muere bailarina cubana en ataque armado contra un bar en Puebla, México

Por Redacción América Noticias Miami
la dura desata rumores de nuevo amor tras aparecer tomada de la mano de un misterioso acompanante

La Dura desata rumores de nuevo amor tras aparecer tomada de la mano de un misterioso acompañante

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, tras su reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el viernes 21 de noviembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump y Mamdani pasan de rivalidad a amistad tras reunirse en la Casa Blanca

Cubano con parole detenido por ICE es deportado a México tras siete meses preso, pese a proceso de residencia

Cubano con parole detenido por ICE es deportado a México tras siete meses preso, pese a proceso de residencia

Estados Unidos realiza nuevo vuelo de deportación y devuelve a La Habana a 139 cubanos en medio de creciente crisis migratoria

Estados Unidos realiza nuevo vuelo de deportación y devuelve a La Habana a 139 cubanos en medio de creciente crisis migratoria

Bélgica cierra su Embajada en Cuba tras 123 años de relaciones: La Habana califica la decisión como decepcionante

Bélgica cierra su Embajada en Cuba tras 123 años de relaciones: La Habana califica la decisión como "decepcionante"

Cuba confirma epidemia de chikungunya con más de 31.000 casos y 95 pacientes graves
ÚLTIMA HORA

Cuba confirma epidemia de chikungunya con más de 31.000 casos y 95 pacientes graves

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter