Lili Estefan celebra el histórico Top 12 de su hija Lina Luaces en Miss Universo 2025

Lina Luaces alcanzó el Top 12 de Miss Universo 2025, marcando un hito para la representación cubana. Su familia y la comunidad celebran su desempeño, disciplina y carisma en el certamen internacional.

Lili Estefan no pudo contener la emoción tras el histórico resultado de su hija, Lina Luaces , quien logró posicionarse entre las 12 finalistas de Miss Universo 2025 , celebrado en Bangkok, Tailandia. Su clasificación representa uno de los mayores logros para Cuba en la historia reciente del certamen.

La popular presentadora compartió un mensaje cargado de orgullo en redes sociales, destacando la elegancia, disciplina y resiliencia con las que Lina defendió la banda cubana en el escenario internacional.

“¡Me siento tan orgullosa de ti! Dejaste el nombre de Cuba muy en alto. Nos representaste con amor, elegancia, disciplina y resiliencia. Te amo, mi chiquitica bella”, expresó Lili visiblemente emocionada.

A las felicitaciones se sumó su tía, Gloria Estefan , quien elogió el esfuerzo y dedicación de la joven modelo:

“Estamos muy orgullosos de Linita, que puso tanto empeño y nos representó de una forma muy bella. ¡Logró el TOP 12 y eso no es fácil!”

El logro ha sido celebrado por familiares, celebridades, modelos, influencers y por la comunidad cubana alrededor del mundo, quienes han resaltado el porte, carisma y sentido de cubanía de Lina durante el certamen.

Con este resultado, Lina Luaces consolida su ascenso en el mundo de los concursos de belleza, mientras su familia —incluyendo a Gloria y Emilio Estefan— celebra un momento que marca un antes y un después para la presencia cubana en Miss Universo.