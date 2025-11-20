Frank Abel anuncia matrimonio con joven santiaguera y aclara rumores sobre su vida personal

El locutor cubano Frank Abel confirmó que contraerá matrimonio en diciembre con una joven santiaguera de 28 años.

El comunicador aseguró que este giro en su vida sentimental responde a experiencias pasadas y aclaró rumores recientes sobre un supuesto arresto migratorio.

El popular locutor cubano Frank Abel sorprendió a su audiencia al revelar, durante una llamada telefónica con el programa Fernan y Destino Positivo, que se casará el próximo mes de diciembre con Roxana , una joven de 28 años originaria de Palma Soriano, Santiago de Cuba .

Según explicó, ambos llevan poco más de un mes de relación y él mismo envió fotografías al programa donde se les ve muy cariñosos.

Durante la conversación, Frank Abel describió esta decisión como un cambio significativo en su vida personal, motivado por experiencias pasadas:

“Después de algunos sinsabores sentimentales, decidí, a raíz del éxito que siempre he tenido con el género femenino, asumir una relación con una muchacha”.

El comunicador añadió que espera que esta nueva etapa sea positiva:

“Espero que esta vez en el equipo B, ya que en la lucha no me fue bien; espero que en voleibol me vaya mejor”.

¿Quién es Roxana?

El locutor destacó que su futura esposa es una mujer profesional, independiente y con proyectos propios:

“Mi esposa tiene muy buena figura, es 10 años menor que yo. La conocí aquí; ella también salió de una relación tormentosa. Es una mujer hecha y derecha, una profesional cubana”.

Asimismo, explicó que regresar a una relación heterosexual es, según él, un terreno donde siempre le ha ido mejor:

“Quise experimentar lo que hacía años atrás. Siempre me ha ido mejor con las mujeres que con los hombres y voy a asumir eso”.

Reacciones divididas en redes sociales

El anuncio generó múltiples reacciones entre sus seguidores. Algunos se mostraron sorprendidos por el repentino compromiso, mientras otros celebraron que el locutor afirme estar viviendo un momento emocional positivo. No obstante, también surgieron comentarios escépticos sobre la rapidez del enlace.

Aclara rumores sobre un supuesto arresto migratorio

Durante la llamada, Frank Abel aprovechó para desmentir rumores que circularon esta semana sobre un presunto arresto por parte de ICE. El locutor fue enfático:

“No he cometido ningún delito para ser deportado”.

Aseguró que su situación migratoria se encuentra en orden y calificó de falsas las versiones que circulaban en redes.