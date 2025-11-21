americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bélgica

Bélgica cierra su Embajada en Cuba tras 123 años de relaciones: La Habana califica la decisión como "decepcionante"

Bélgica cierra su Embajada en Cuba tras 123 años y La Habana califica la decisión como “decepcionante”. Bruselas lo atribuye a una reestructuración diplomática

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Bélgica CUBA

Bélgica anunció el cierre definitivo de su Embajada en La Habana como parte de una amplia reestructuración de su red diplomática internacional, una medida que afectará a 20 misiones en el extranjero. El Gobierno cubano calificó la decisión como “sorprendente y decepcionante” tras más de un siglo de vínculos bilaterales.

Cuba lamenta una decisión que considera injustificada

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cuba aseguró que “la decisión no se corresponde con las históricas y positivas relaciones de más de 123 años entre ambos países”. La nota destacó los estrechos lazos culturales, académicos, científicos, consulares y económicos consolidados durante más de un siglo.

La Habana subrayó que el cierre contrasta con el supuesto interés de Bruselas por fortalecer sus vínculos con América Latina y el Caribe, un objetivo que —según el comunicado— Cuba ha apoyado de manera constante en espacios regionales y multilaterales.

Temor a un deterioro en las relaciones bilaterales

El Gobierno cubano expresó su preocupación por posibles efectos negativos en los vínculos entre instituciones, empresarios, científicos, artistas y comunidades de ambos países. No obstante, señaló que mantiene la expectativa de que la decisión no afecte las relaciones históricas entre ambas naciones.

Bruselas defiende la medida: “Las guerras comerciales y los conflictos obligan a reestructurar”

El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, explicó que el cierre responde a un proceso de reducción de costes y reorientación estratégica ante el incremento de conflictos globales y cambios económicos que afectan a Europa.

Según Prévot, las guerras comerciales, los recortes en la cooperación internacional y la reorganización de prioridades obligan a revisar la red diplomática. Como resultado, Bélgica abrirá cinco nuevas misiones y cerrará ocho, entre ellas las de Cuba, Mozambique, Malí, Guinea, Brasil, China, Bosnia y Herzegovina y Kuwait.

El canciller belga insistió en que esta medida “no reduce la importancia de las relaciones bilaterales” con los países afectados.

Medios afines al Gobierno cubano critican el acercamiento de Bélgica a Washington

El medio Resumen Latinoamericano —cercano al oficialismo cubano— acusó a Bélgica de “arrodillarse ante Washington” y afirmó que la decisión “enfría” las relaciones con la Isla.

La publicación recordó que Bélgica había mantenido tradicionalmente un papel positivo en el vínculo entre la Unión Europea y Cuba, apoyando a ONG, instituciones culturales y proyectos académicos conjuntos.

Tendencia regional: más países cierran sus embajadas en La Habana

El cierre belga no es un hecho aislado. En abril, Países Bajos anunció el cierre indefinido de su Embajada en Cuba como parte de un recorte administrativo.

En julio, Ucrania también confirmó el cierre de su misión diplomática en La Habana, señalando como motivo la estrecha alianza de Cuba con Moscú y su apoyo a Rusia en foros internacionales relacionados con la invasión a territorio ucraniano.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cubano con parole detenido por ice es deportado a mexico tras siete meses preso, pese a proceso de residencia

Cubano con parole detenido por ICE es deportado a México tras siete meses preso, pese a proceso de residencia

Por Redacción América Noticias Miami
cuba confirma epidemia de chikungunya con mas de 31.000 casos y 95 pacientes graves
ÚLTIMA HORA

Cuba confirma epidemia de chikungunya con más de 31.000 casos y 95 pacientes graves

Por Redacción América Noticias Miami
estados unidos realiza nuevo vuelo de deportacion y devuelve a la habana a 139 cubanos en medio de creciente crisis migratoria

Estados Unidos realiza nuevo vuelo de deportación y devuelve a La Habana a 139 cubanos en medio de creciente crisis migratoria

Por Redacción América Noticias Miami
otro medico cubano con i-220a es detenido por ice en houston

Otro médico cubano con I-220A es detenido por ICE en Houston

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, tras su reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el viernes 21 de noviembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump y Mamdani pasan de rivalidad a amistad tras reunirse en la Casa Blanca

Cubano con parole detenido por ICE es deportado a México tras siete meses preso, pese a proceso de residencia

Cubano con parole detenido por ICE es deportado a México tras siete meses preso, pese a proceso de residencia

Estados Unidos realiza nuevo vuelo de deportación y devuelve a La Habana a 139 cubanos en medio de creciente crisis migratoria

Estados Unidos realiza nuevo vuelo de deportación y devuelve a La Habana a 139 cubanos en medio de creciente crisis migratoria

Bélgica cierra su Embajada en Cuba tras 123 años de relaciones: La Habana califica la decisión como decepcionante

Bélgica cierra su Embajada en Cuba tras 123 años de relaciones: La Habana califica la decisión como "decepcionante"

Cuba confirma epidemia de chikungunya con más de 31.000 casos y 95 pacientes graves
ÚLTIMA HORA

Cuba confirma epidemia de chikungunya con más de 31.000 casos y 95 pacientes graves

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter