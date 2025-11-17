La Dura desata rumores de nuevo amor tras aparecer tomada de la mano de un misterioso acompañante

La influencer cubana sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen romántica en sus redes sociales, a solo dos meses de su ruptura con Jacob Forever .

La influencer cubana Diliamne Jouve , conocida popularmente como La Dura , volvió a convertirse en tema de conversación en las redes luego de publicar una imagen en sus historias de Instagram donde aparece tomada de la mano de un hombre durante una cita íntima .

La fotografía, ambientada con copas de vino y un escenario claramente romántico, encendió inmediatamente las especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretan la publicación como una posible señal de nuevo romance en la vida de la creadora de contenido.

La imagen llega apenas dos meses después de que La Dura y el reguetonero Jacob Forever confirmaran su separación definitiva, tras más de dos años de relación y una hija en común. La ruptura fue reportada a inicios de septiembre y marcó el fin de una de las parejas más mediáticas del entretenimiento cubano.

Pocas horas después de la publicación de La Dura, un joven identificado como Jorge Carlos (@jorgecarlos7233) compartió también una historia donde aparece una mujer vistiendo un suéter tejido beige idéntico al que la influencer había mostrado ese mismo día.

Aunque el rostro no se aprecia con claridad, la coincidencia en el atuendo y los accesorios ha llevado a muchos usuarios a dar por hecho que se trata de la propia influencer .

Coincidencias desde el verano alimentan sospechas

Desde mediados del verano, ambos jóvenes han sido señalados en redes por publicar fotografías y videos en lugares similares y fechas coincidentes, lo que reforzó las sospechas de que podrían estar iniciando una relación.

Hasta el momento, La Dura no ha confirmado ni desmentido los rumores. Sin embargo, sus publicaciones recientes muestran a la influencer presuntamente más tranquila, sonriente y enfocada en una nueva etapa personal, tras cerrar el ciclo con su antigua pareja.

Jacob Forever también presume nueva compañía

Mientras tanto, Jacob Forever ya ha dejado entrever que vive su propio capítulo sentimental. El artista urbano ha sido visto acompañado de una joven que ha generado revuelo entre sus seguidores, convirtiéndose también en objeto de conversación en las plataformas digitales.

Conclusión

La publicación que desató el revuelo no solo revela una posible nueva relación, sino que también confirma que La Dura continúa bajo la fuerte atención mediática que siempre ha acompañado su vida pública. Mientras sus seguidores esperan una confirmación oficial, las redes se llenan de comparaciones, análisis de detalles y teorías sobre lo que podría ser el inicio de un nuevo capítulo amoroso para la influencer cubana.