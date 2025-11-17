americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Dura

La Dura desata rumores de nuevo amor tras aparecer tomada de la mano de un misterioso acompañante

La Dura desata rumores de nuevo amor tras publicar una foto tomada de la mano de un hombre. Coincidencias en redes apuntan a un posible romance

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
La Dura

La influencer cubana sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen romántica en sus redes sociales, a solo dos meses de su ruptura con Jacob Forever.

La influencer cubana Diliamne Jouve, conocida popularmente como La Dura, volvió a convertirse en tema de conversación en las redes luego de publicar una imagen en sus historias de Instagram donde aparece tomada de la mano de un hombre durante una cita íntima.

La fotografía, ambientada con copas de vino y un escenario claramente romántico, encendió inmediatamente las especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretan la publicación como una posible señal de nuevo romance en la vida de la creadora de contenido.

Screenshot 2025-11-17 at 10.38.30AM

Rumores aumentan por coincidencias en redes sociales

La imagen llega apenas dos meses después de que La Dura y el reguetonero Jacob Forever confirmaran su separación definitiva, tras más de dos años de relación y una hija en común. La ruptura fue reportada a inicios de septiembre y marcó el fin de una de las parejas más mediáticas del entretenimiento cubano.

Pocas horas después de la publicación de La Dura, un joven identificado como Jorge Carlos (@jorgecarlos7233) compartió también una historia donde aparece una mujer vistiendo un suéter tejido beige idéntico al que la influencer había mostrado ese mismo día.

Aunque el rostro no se aprecia con claridad, la coincidencia en el atuendo y los accesorios ha llevado a muchos usuarios a dar por hecho que se trata de la propia influencer.

Coincidencias desde el verano alimentan sospechas

Desde mediados del verano, ambos jóvenes han sido señalados en redes por publicar fotografías y videos en lugares similares y fechas coincidentes, lo que reforzó las sospechas de que podrían estar iniciando una relación.

Hasta el momento, La Dura no ha confirmado ni desmentido los rumores. Sin embargo, sus publicaciones recientes muestran a la influencer presuntamente más tranquila, sonriente y enfocada en una nueva etapa personal, tras cerrar el ciclo con su antigua pareja.

Jacob Forever también presume nueva compañía

Mientras tanto, Jacob Forever ya ha dejado entrever que vive su propio capítulo sentimental. El artista urbano ha sido visto acompañado de una joven que ha generado revuelo entre sus seguidores, convirtiéndose también en objeto de conversación en las plataformas digitales.

Puedes conocer más sobre ella en este artículo relacionado: “Conoce a la nueva conquista de Jacob Forever”.

Conclusión

La publicación que desató el revuelo no solo revela una posible nueva relación, sino que también confirma que La Dura continúa bajo la fuerte atención mediática que siempre ha acompañado su vida pública. Mientras sus seguidores esperan una confirmación oficial, las redes se llenan de comparaciones, análisis de detalles y teorías sobre lo que podría ser el inicio de un nuevo capítulo amoroso para la influencer cubana.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
alexis valdes arremete contra otaola: no tiene empatia ni alma, es un psicopata

Alexis Valdés arremete contra Otaola: "No tiene empatía ni alma, es un psicópata"

Por Redacción América Noticias Miami
carlos varela pospone conciertos en miami por retrasos en su visa: es muy lamentable que esto este sucediendo

Carlos Varela pospone conciertos en Miami por retrasos en su visa: "Es muy lamentable que esto esté sucediendo"

Por Redacción América Noticias Miami
ulises toirac confirma que se contagio con chikungunya: ya estoy a la moda

Ulises Toirac confirma que se contagió con chikungunya: "Ya estoy a la moda"

Por Redacción América Noticias Miami
viviendo como un rey en cuba: un cubano presume su cadillac en holguin y causa gran polemica en redes sociales

"Viviendo como un rey en Cuba": un cubano presume su Cadillac en Holguín y causa gran polémica en redes sociales

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Patrulla Fronteriza detiene en Oregón a cubano buscado por delitos violentos

Patrulla Fronteriza detiene en Oregón a cubano buscado por delitos violentos

ARCHIVO - La representante por Georgia Marjorie Taylor-Greene, preside una audiencia del Comité de la Cámara de Representantes, en el Capitolio, Washington, el 12 de febrero de 2025. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr., archivo)

Trump rompe lazos con Marjorie Taylor Greene, que fue una de las valedoras del movimiento MAGA

Mueren madre e hijo en derrumbe de vivienda en La Habana Vieja: Vecinos denuncian abandono y riesgo constante

Mueren madre e hijo en derrumbe de vivienda en La Habana Vieja: Vecinos denuncian abandono y riesgo constante

Régimen cubano cobra hasta 71 millones de CUP por patrocinios en la Serie Nacional de Béisbol

Régimen cubano cobra hasta 71 millones de CUP por patrocinios en la Serie Nacional de Béisbol

Trump prepara cambios para aumentar denegaciones de green card y asilo a inmigrantes de países como CUBA

Trump prepara cambios para aumentar denegaciones de "green card" y asilo a inmigrantes de países como CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter