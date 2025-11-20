americateve

La Flaca Verónica

Juliette Valle y La Flaca Verónica atraviesan una nueva ruptura: Miguelín confirma en vivo la separación por tercera vez

Juliette Valle y La Flaca Verónica enfrentan rumores de una nueva ruptura tras un mensaje en Instagram. Miguelín confirma en vivo la separación por tercera vez, generando gran interés entre los seguidores del podcast De la vida.

Los rumores sobre una nueva ruptura entre Juliette Valle y Eduardo López, conocido como La Flaca Verónica, se intensificaron este fin de semana tras un mensaje de la influencer en Instagram y la posterior confirmación en vivo de Miguelín, director del podcast De la vida, donde ambos participan.

El mensaje que desató las especulaciones

Todo comenzó cuando Juliette publicó una historia en Instagram explicando su ausencia en el episodio más reciente del podcast, ante las críticas de seguidores que la acusaban de falta de compromiso.

“Yo siempre estuve lista y disponible para grabar el podcast. Que no haya asistido no fue por falta de profesionalismo ni de compromiso con el equipo ni con el público. (…) La decisión de que no estuviera en ese episodio no la tomé yo”, escribió.

El mensaje llamó la atención de los usuarios, quienes interpretaron el texto como señal de tensiones entre la pareja, que ya ha enfrentado varias crisis sentimentales previas.

Embed - un_martitodurako8_live_oficial on Instagram: " OEEE MIGUE SORRYYYYY TE TUVE QUE SACAR CON LOS GGGOOOLLEJJJJOOO@@SS AFUERA "
View this post on Instagram

Miguelín confirma la separación en vivo

Horas más tarde, Miguelín ofreció una transmisión en directo para aclarar lo sucedido. Allí aseguró que Juliette y Eduardo habrían terminado su relación por tercera vez, razón por la cual decidió no grabar el episodio del podcast.

“Yo llamé a Juliette y me dijo que la estaban atacando en YouTube. Ella estaba lista para grabar. No sé si es la tercera vez que se separan, y cada vez que eso pasa decido no grabar para que refresquen”, comentó.

El director explicó que su decisión responde a la dinámica del programa, en el que participan tres parejas, y que busca evitar tensiones en el set.

Silencio oficial de la pareja

Hasta ahora, ni Juliette ni La Flaca Verónica han confirmado o negado la ruptura. Sin embargo, el mensaje de la influencer —sumado a las declaraciones de Miguelín— fue suficiente para reactivar el interés público en la pareja, conocida por la intensidad y la inestabilidad de su relación.

Expectativa entre los seguidores del podcast

Miles de seguidores de De la vida esperan un nuevo episodio o un comunicado conjunto que aclare el futuro del programa y el estado actual de la relación entre Juliette Valle y La Flaca Verónica.

La posible ruptura ha generado un notable revuelo en redes sociales y vuelve a poner en el centro de atención la compleja historia sentimental de una de las parejas más comentadas dentro del contenido digital hispano.

