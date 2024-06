La Universidad de Howard corta lazos con Diddy tras video donde golpea a mujer

ARCHIVO - El artista y empresario Sean "Diddy" Combs posa junto a su título honorífico de Doctor en Humanidades durante la ceremonia de graduación en la Universidad Howard en Washington, el sábado 10 de mayo de 2014. En una decisión, el viernes 7 de junio de 2024, la Universidad Howard cortó lazos con Combs tras la difusión de un video donde golpea a su exnovia Cassie. (Foto AP/José Luis Magaña, Archivo) Copyright 2014 The Associated Press. All rights reserved.