La Filarmónica de Viena tiene cada vez más integrantes femeninas

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

De izquierda a derecha, el violinista de la Filarmónica de Viena y presidente Daniel Froschauer, la clarinetista Andrea Goetsch y la arpista Anneleen Lenaerts posan para un retrato el 29 de febrero de 2024 en el Carnegie Hall en Nueva York. Una organización masculina desde su fundación en 1842 hasta 1997, la Filarmónica de Viena tiene 24 integrantes femeninas de entre 145 miembros y tres vacantes. (Foto AP/Ron Blum) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

“Cuando volví a casa, me estaba riendo porque no podía creer que me hubiesen elegido”, dijo la clarinetista de 29 años a The Associated Press. “Siempre fue una especie de sueño. Cuando era niña, veía el concierto de Año Nuevo, pero nunca fue un objetivo. Pensé que estaba demasiado lejos”.