La Dra. Ruth Westheimer, pionera de la terapia sexual en EEUU, muere a los 96 años

ARCHIVO – La Dra. Ruth Westheimer participa en el panel "Ask Dr. Ruth" (Pregúntale a la Dra. Ruth) en la presentación en Hulu de la Gira Invernal de Prensa de la Asociación de Críticos de Televisión en The Langham Huntington, el lunes 11 de febrero de 2019, en Pasadena, California. (Foto de Willy Sanjuan/Invision/AP, Archivo) 2019 Invision

Westheimer nunca estuvo de acuerdo con la conducta sexual de riesgo. En cambio, fomentó un diálogo abierto sobre temas anteriormente ocultos que afectaban a los millones de personas que conformaban su público. Su único tema recurrente fue que no había nada de qué avergonzarse.

“Dile que tú no vas a iniciar”, le dijo a una preocupada interlocutora en junio de 1982. “Dile que la doctora Westheimer dijo que no te vas a morir si él no tiene sexo durante una semana”.