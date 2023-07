La Diosa muestra el making off del videoclip en honor a la comunidad LGBT

Las imágenes del making off muestran a la cantante compartiendo momentos de camaradería con los transformistas, generando un ambiente de celebración y unidad.

Making Off ( Como Shrek) La Diosa

El videoclip fue grabado durante una actuación en vivo de La Diosa, quien compartió el escenario con varios transformistas. La cantante expresó su emoción por el proyecto, describiéndolo como un “sueño bien lindo” que ha tenido durante mucho tiempo.

Aunque La Diosa ha compartido algunas imágenes de la filmación en sus redes sociales, aún no ha anunciado la fecha de estreno del video. Sin embargo, la anticipación entre sus seguidores es alta, y se espera que el lanzamiento sea un hito en la carrera de la cantante y un tributo significativo a la comunidad LGBT.

En días recientes, la cantante estrenó el videoclip de su último sencillo, La Vida. La producción, dirigida por el cineasta cubano Yoandry Valdés, ha dejado a todos asombrados con la artista montando a caballo, vestida con un ajustado mono negro y un sombrero decorado con pedrería.

Sin embargo, hay que destacar que detrás de esta escena deslumbrante, hubo desafíos y momentos divertidos que La Diosa no dudó en compartir con sus fans. A pesar de la elegancia y habilidad que muestra en el videoclip, la cantante reveló que la filmación no fue un camino de rosas.

En particular, La Diosa tuvo problemas para montar a caballo, una tarea que, aunque desafiante, no resultó insuperable para la carismática cantante, que es conocida por su compromiso en cada uno de sus proyectos, y este videoclip no ha sido una excepción.

