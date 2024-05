Kevin Costner presenta su saga del oeste “Horizon” en Cannes

“Doy gracias a Dios por Cannes. Soy un cineasta independiente, esencialmente, y estoy aquí sólo”, dijo Costner. “Así que este es un gran momento para mí porque me está ayudando a llamar la atención hacia la película. No tengo todo el dinero del mundo para exponer esta película. Pero tengo mi tiempo y una plataforma aquí”.

AP: ¿Cuál fue tu consideración al decidir poner tu dinero en “Horizon”? ¿Qué hizo que valiera la pena para ti?

COSTNER: Puedes pasarte la vida tratando de hacer que tu pila (de dinero) crezca más y más. Y no he sido muy bueno en eso. Soy como cualquier otra persona, me gustaría que fuera grande. Pero no a expensas de no hacer lo que siento que me gusta hacer. Si nadie me ayuda a hacerlo y creo firmemente en su valor de entretenimiento, es un negocio en mi mente. Pero no dejo que eclipse el valor del entretenimiento y la esencia de lo que estoy tratando de retratar. No trato de dejar que el miedo controle mis instintos en ningún nivel. No quiero vivir de esa manera. Si estuviera viendo una película sobre mí y pensara: “No arriesgues tu dinero y no hagas algo así”, qué (improperio).

AP: ¿Fue una decisión fácil? ¿No miraste alrededor de tu finca junto al mar en Santa Bárbara y te preguntaste hipotecarla?

COSTNER: No fue una decisión fácil, pero era la decisión que tenía que tomar. Es como, guau, ¿por qué tengo que hacer esto? Creo que estoy haciendo entretenimiento popular. No sé qué sentiste acerca de la película, pero me pareció que es realmente convencional. No siento que sea una persona vanguardista. Pero, sin embargo, creo que mis cosas están un poco fuera de lugar. Estoy dispuesto a (en una escena en carreta en la película) a ver a una mujer bañarse porque su deseo de estar limpia era muy fuerte. Si eres mujer, ¿quién no querría serlo? Pero luego, en el momento siguiente, te das cuenta de que va en contra de las reglas. Podría costarte la vida. Así que esa escena se volvió importante para hacer que la siguiente escena fuera importante. Para mí, una escena como esa es tan importante como un tiroteo. Y si ese tipo de secuencia no quiere existir en una película convencional...

AP: ¿Podría haber sido una serie?

COSTNER: Supongo. Lo será. Van a romper esto en cien pedazos, ¿sabes a lo que me refiero? Después de cuatro de estas, van a tener 13, 14 horas de película y se van a convertir en 25 horas de televisión, y van a hacer lo que tengan que hacer. Esa es sólo la forma en que vivimos en nuestra vida, pero también existirán de esta forma. Y eso era importante para mí, asegurarme de que eso sucediera. Y fui yo quien lo pagó.

AP: Es un plan de lanzamiento audaz, la segunda película se estrena dos meses después de la primera. ¿Qué te atrajo de eso?

COSTNER: El estudio quería probar eso. Sabía que esto iba a salir bastante rápido, como cada cuatro o cinco meses. Eso podría haber sido más fácil, pero esto es algo que sienten que la gente puede recordar el primero y puede relacionarse con la segunda. Construí en todas ellas un montaje de lo que viene.

AP: Desde que dirigiste “Dances With Wolves”, dirigiste “Open Range” y protagonizaste “Wyatt Earp” y “Yellowstone”. ¿Qué es lo que te trae de vuelta al viejo oeste?

COSTNER: Me gusta ver un comportamiento en los hombres que tenga sentido. Hago películas para hombres. Sólo me aseguro de que haya grandes personajes femeninos porque eso es muy importante para mí. La columna vertebral de nuestra película son las mujeres. No me gusta que los chicos se comporten como estúpidos. Me gusta el chico que (huyendo de un ataque) toma dos caballos y efectivamente le salva la vida. Me gusta ver a la gente comportarse honestamente en situaciones desesperadas. El heroísmo de un chico diciendo “Me quedaré contigo, papá” es un momento realmente poderoso. Ese es mi hijo (Hayes Costner) y fue muy difícil de ver.

AP: Al dramatizar el viaje hacia el oeste de los colonos, ¿cuál era la perspectiva de los indígenas norteamericanos que querías considerar?

COSTNER: Confusión al respecto. El líder dice: “Si salamos la tierra con suficientes muertos, los carromatos ya no vendrán”. Cuando estás tan lejos, no puedes ir. Cuando la gente se despidió en la costa este, no volvió. Así que la confusión para los indígenas era que no podían encontrarle sentido a eso. Normalmente, si matas a suficientes personas, no te molestan más. Pero esos estadounidenses, esta gente recibía volantes que decían que se podía tener esta tierra. Hay vendedores en cada siglo, en cada década vendiendo algo que realmente no saben lo que es. Es simplemente Estados Unidos. Es sólo un experimento gigante de esperanza.

AP: Pero Estados Unidos significa cosas diferentes para diferentes personas, ¿verdad? También hay inmigrantes chinos en la película.

COSTNER: Cuando no eran útiles, simplemente se desechaban. Y tenían que crear un sentido de comunidad y vinieron en masa. Se juntaron y fueron muy laboriosos. Serían las personas más ricas de esa ciudad hasta que haya un punto de inflexión y el racismo entre en acción y, de repente, ellos también se hayan ido. Observa. Eso es lo que sucedería en la vida real.

AP: Lo que quiero decir es que hay tragedia en esto. ¿Ves la expansión hacia el oeste y tu película como una tragedia?

COSTNER: Hay una tragedia inevitable en ello. Y hay divisiones. Ves a toda una tribu partirse por la mitad. Ves a un padre separarse de un hijo.

AP: ¿Ya empezaste a rodar la tercera entrega?

COSTNER: He rodado tres días y sigo teniendo que presionar para conseguir dinero para terminar esto. Tengo que averiguar qué más puedo hacer para hacerlo. Pero no estoy esperando a ver cómo se siente la gente. Sé lo que es esto, y creo que, si a la gente le encanta la experiencia de la película, tienen muchas posibilidades de querer ver la próxima. Eso es todo lo que puedo creer. Lo prudente sería esperar, pero supongo que no estoy hecho para esa espera.

AP: Algunos de los problemas en “Yellowstone” parecían tener que ver con el tiempo y la programación. ¿Cuál es tu sensación sobre tu futuro con esa serie en este momento?

COSTNER: “Yellowstone” fue muy importante en mi vida. Realmente me encantó ese mundo y lo que pudimos hacer en cinco temporadas. Solo pensé que sería una, pero hice cinco. Estaba dispuesto a hacer tres más, cinco, seis y siete, pero simplemente no sucedió. Ciertas cosas estaban sucediendo y simplemente no sucedieron. Así que la idea de volver, estoy abierto a esa idea. Pero se basa en todo en lo que se basaron las primeras tres o cuatro, que son los guiones.

