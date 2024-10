Ken Page, protagonista de “Cats” en Broadway y voz de Oogie Boogie, muere a los 70 años

ARCHIVO - Ken Page aparece en Wizard World en Chicago el 25 de agosto de 2019. Page, un actor de teatro y cine que protagonizó junto a Beyoncé en "Dreamgirls" y presentó al público de Broadway el Old Deuteronomy en "Cats" además de hacer la voz de Oogie Boogie en cine , falleció. Tenía 70 años. (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo) 2019 Invision

El agente de talentos Todd M. Eskin, de ATB Talent Agency, anunció la muerte el martes a The Associated Press, sin proporcionar otros detalles de momento.

Page hizo su debut en Broadway en “The Wiz” (“El mago de Oz”), interpretando al León Cobarde, y luego interpretó a Nicely-Nicely Johnson en “Guys and Dolls” con Robert Guillaume. También apareció en el elenco original del musical de Fats Waller “Ain’t Misbehavin’”, que ganó un premio Drama Desk, y participó en su reposición en Broadway en 1988.

Page fue el primero en interpretar a Old Deuteronomy cuando “Cats” llegó a Broadway en 1982 y luego tuvo una carrera discográfica, cantando “Old Deuteronomy”, “The Moments of Happiness” y “The Ad-Dressing of Cats”.