Karol G se mostró imitando a Bad Bunny y encendió las redes sociales

“Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho… 33 shows entre Estados Unidos y Canadá, 33 shows SOLD OUTS y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos. TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar… Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”, dijo la colombiana.