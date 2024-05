Jueza rechaza solicitud de Alec Baldwin para desestimar cargo por homicidio involuntario

ARCHIVO - Alec Baldwin es el maestro de ceremonias de la Gala del Premio Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope en el New York Hilton Midtown el 9 de diciembre de 2021, en Nueva York. El viernes 24 de mayo de 2024, una jueza de Nuevo México rechazó una solicitud de Baldwin para desestimar el único cargo penal en su contra por un tiroteo fatal en el set de "Rust", manteniendo el caso en camino para un juicio este verano. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) 2021 Invision

ARCHIVO- Una fotografía aérea del plató de la película "Rust" en Bonanza Creek Ranch, el 23 de octubre de 2021, en Santa Fe, Nuevo Méxoco. El viernes 24 de mayo de 2024, una jueza de Nuevo México rechazó una solicitud de Baldwin para desestimar el único cargo penal en su contra por un tiroteo fatal en el set de "Rust", manteniendo el caso en camino para un juicio este verano. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved