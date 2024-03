Hayao Miyazaki gana un Oscar histórico a los 83 años

Miyazaki se llevó el premio por dirigir la película animada, “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza”), el inesperado regreso del director de “Sen to Chihiro no kamikakushi” (“El viaje de Chihiro”), “Tonari no Totoro” (“Mi vecino Totoro”) y “Majo no takkyûbin” (“Nicky, la aprendiz de bruja”).