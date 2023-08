Gogocera cubana que se hizo viral por polémico video exige respeto: "estoy cansada de tanta hipocresía"

Según publica el portal CiberCuba, una bailarina cubana de Gogó afirmó en sus redes sociales que ser stripper no es un pecado ni denigra a la mujer, luego de una polémica en desatada luego de asegurar asegurar que esa profesión deja cada vez menos ganancias.

Según explicó en su defensa a raíz de los ataques por un primer video donde pidió a las cubanas que no trabajaran en los gogós, las bailarinas no ofrecen servicios sexuales, como ella, que solo se dedican a bailar, pues ese es su objetivo, no prostituirse.