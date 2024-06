Gian Marco se deja querer por sus hijos músicos y por sus colaboradores en “Aún me sigo encontrando”

“Me senté a escribirle un correo y yo estaba como en un lugar muy raro porque no sabía si ser tan fan, ser protocolar, ser cool, ser cómo”, señaló. “Yo soy escritor por él, me convertí en un escritor por escuchar canciones de Silvio”.

En el caso de “No es amor”, Gian Marco dijo que la canción surgió después de ver el capítulo “Beyond the Sea” de la serie “Black Mirror”, en el que dos astronautas que pueden transferir su conciencia y sentimientos a réplicas artificiales de sus cuerpos en la Tierra. El día que la grabaron, Darcourt fue nominada al Latin Grammy a mejor álbum de salsa a finales del año pasado.

Gian Marco ha publicado en su canal de YouTube una serie de videos titulados “Encontrándonos” en los que charla con los colaboradores de su álbum.

Tras presentarse en el Pepsi Center de la Ciudad de México a comienzos de año, dijo que le gustaría volver a una gira por el resto del país. También se presentará en Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, Venezuela y Estados Unidos.

Ocasionalmente, también disfruta ser público en los conciertos de su hija Nicole Zignago.

“No me meto, cero me meto. Dejo que se me acerque; si tiene alguna pregunta, alguna consulta, genial”, dijo. “Me siento muy agradecido, porque no solamente ella, los otros dos (hijos) también. Fabián, seguramente, el próximo año saca su disco y Abril arranca a hacer música ahorita en septiembre”.

En sus reuniones familiares, Gian Marco dijo que cede a sus hijos el control de la música que van a escuchar “y yo me dejo querer” y además así escucha música nueva.

Sus consejos para sus hijos tienen que ver más con la resistencia y la originalidad en una larga carrera musical como la suya.

“Me he dado cuenta lo difícil que es no repetirte, reinventarte desde ese lugar, de la no repetición, es lo más difícil… Esto es algo que sí les digo a mis hijos, si van a entrar a este mundo de la música, la música es una búsqueda, no es un único estadio en donde eres famoso y te vas a quedar con eso toda tu vida”, señaló. “Y después viene más un tema de ‘¿qué me ofrezco a mí o qué tengo para darme a mí?’, y al mismo tiempo poder explorarlo musicalmente”.

